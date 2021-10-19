Markete kilitlenen hırsız eliyle camı kırıp kaçtı - Son Dakika

Markete kilitlenen hırsız eliyle camı kırıp kaçtı

EDİRNE - Edirne'de girdiği markette kasiyeri bıçakla tehdit edip marketin kasasından paraları çalan hırsız, kapılar kilitlenince canını hiçe sayarak marketin camını kırıp hızlıca kaçtı.

İddialara göre, Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan bir markete giren kimliği tespit edilemeyen şüpheli, yanında bulundurduğu bıçakla kasiyer İ.Ö'yü tehdit ederek kasada bulunan bir miktar parayı aldı. Bu esnada kasiyer butona basarak kapıyı kilitledi ve şüphelinin kaçmasına izin vermedi. Kısa süreli panik yaşayan şüpheli, eliyle kapının camını kırıp olay yerinden kaçtı. Şüphelinin vücudunun belirli yerlerinde kesiler olduğu öğrenilirken, kapıda kan izleri oluştuğu görüldü.

Gasp olayının polise bildirilmesi üzerine, markete çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, markette parmak izi çalışması yaptı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.