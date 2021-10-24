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Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı - Son Dakika

Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı

24.10.2021 14:14
Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı

MARMARA Denizi'nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis deniz trafiğinde aksamalara neden oldu.

MARMARA Denizi'nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis deniz trafiğinde aksamalara neden oldu. Çanakkale Boğazı'nın bir süre trafiği kapatılması nedeniyle gemiler Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirledi.

Tekirdağ ve Çanakkale'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz trafiğinde aksamalar yaşandı. Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy, Çanakkale Boğazı kesiminde etkili olan yoğun siste görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi geçişlerini kapatıldı. Boğazın kapatılmasıyla birlikte Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne boğazdan geçiş yapacak gemiler, Şarköy açıklarında demirledi. Sisin öğle saatlerinde dağılmasının ardından Çanakkale Boğazı yeniden açılmasıyla birlikte demir alan gemiler yollarına devam etti. Yoğun sis nedeniyle, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Şarköy ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçeleri arasında Ukrayna'da Çin'e seyir halinde olan 299 metre boyundaki dökme demir cevheri yüklü 'Benitamou' isimli gemi ile Bulgaristan'dan Mısır'a giden 172 metre boyundaki buğday yüklü 'BC Vanessa' isimli gemi çarpışmıştı.


Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı
Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı
Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı
Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı
Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı
Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı
Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara'da yoğun sis deniz trafiğini aksattı - Son Dakika
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