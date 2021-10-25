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Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı - Son Dakika

Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı

25.10.2021 16:24

Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında boğaza giriş sırası esnasında çarpışan iki geminin hasar tespit çalışması yapıldı.

Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında boğaza giriş sırası esnasında çarpışan iki geminin hasar tespit çalışması yapıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü dalgıçlarının su altı kontrolleri ve kurtarma uzmanlarının incelemeleriyle tamamlandı. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından gemilerin akıbeti belli olacak.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi arasında kalan Doğanarslan mevkiinde, Ukrayna'da Çin'e seyir halinde olan 300 metre boyundaki 174 bin 500 ton dökme demir cevheri yüklü 'Benitamou' isimli gemi ile Bulgaristan'dan Mısır'a giden 172 metre boyundaki 27 bin 500 ton buğday yüklü 'BC Vanessa' isimli gemi, dün saat 06.00 sıralarında çarpışmıştı.

Çarpışma sonrası Panama bayraklı 'Benitamou' isimli gemi iskele bordosundan, 4 numaralı ambar hizasından hasar almış, su almaya başlayan gemi, olay yerinde demirletilmişti.

Baş tarafından hasar alan172 metre boyundaki Barbados Adaları bayraklı 'BC Vanessa' isimli gemi ise, römorkörlerce yedeklenerek Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Şevketiye açıklarındaki 7 No'lu demir bölgesine demirletilmişti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü dalgıçları gemilerde su altı kontrollerini, kurtarma ekipleri de incelemelerini tamamladı.

Dökme demir cevheri yüklü 'Benitamou' isimli geminin 4 numaralı ambarında 10 metreye 20 metre çapında hasar meydana gelirken, buğday yüklü 'BC Vanessa' isimli geminin baş kısmında ise 3 santim genişliğinde ve 2 metre uzunluğunda bir yırtık meydana geldiği öğrenildi. Yetkililer tarafından hazırlanan rapor Çanakkale Liman Başkanlığı'na gönderildi.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından gemilerin akıbeti belli olacak.

Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı
Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı
Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı
Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı
Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı
Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Buğday, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde çarpışan gemilerin hasar tespiti yapıldı - Son Dakika
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