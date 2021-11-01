Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetmesiyle trafik akışı başladı - Son Dakika

Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.

Marmara Denizi 'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarındaki şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

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