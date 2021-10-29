Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da hızı saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa Sahili'ne demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 3 gündür ava çıkamayan balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın hafta sonu da etkili olması bekleniyor.