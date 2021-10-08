Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yarın yerel olarak sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.