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Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi - Son Dakika

Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi

13.10.2021 22:06
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Serdar Duran, 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını belirterek, "Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Serdar Duran, 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını belirterek, "Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz" dedi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki İBB Meclisinde gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Duran, metrolarda internet erişimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Duran, "Cuma günü itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımız, Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlıyor. Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz. Metrolarımızda güvenli internet için İBB yönetiminin alması gereken tedbirler var. Bu konuda bizler iktidar partisi olarak gereken her türlü desteği vereceğimizi buradan ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da söz alarak İBB'nin Valilik ve İçişleri Bakanlığından talep ettiği metroların internet erişimine açılması için gerekli iznin henüz gelmediğini dile getirdi.

Metrolar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ifade eden Kösedağı, "Metroda internet olacaksa U ya da M harfi fark etmeden herkes kullanabilmeli. O izin İçişleri Bakanlığından mı geldi? Bir bilgisi varsa bizimle de paylaşılırsa biz de en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatalım." şeklinde konuştu.

Oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ise hiç kimsenin metrolarda internet erişimine karşı olmadığını belirterek, bugüne kadar güvenlik ve terör eylemleri dolayısıyla internetin verilemediğini kaydetti.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise bu konunun siyaset malzemesi olmaması gerektiğini vurgulayarak, insanların can ve mal güvenliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Güvenli internetin tüm metrolarda olacağını ifade eden Türkyılmaz, "Güvenli internet yani insanların can ve mal sağlığını da garantiye alacak tedbir ve önlemlerle beraber inşallah İstanbul'daki genç kardeşlerimize ve tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Açın wifi'leri diyorum." diye konuştu.

Türkyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bazı güvenlik protokolleri belirlediğini aktararak, bu protokollerin tamamlanmasının ardından diğer metrolarda da internet erişiminin olacağını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, İstanbul, Marmaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi - Son Dakika
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