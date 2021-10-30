Marmaray'dan "seferlerde aksama" açıklaması - Son Dakika

"Bostancı İstasyonunda saat 18.18'de meydana gelen intihar vakası nedeniyle trenler tek hatta işletildiğinden seferlerimizde aksamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet savcılığının olay yeri incelemesinin ardından seferlerimiz normale dönmüştür."

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Marmaray 'ın Bostancı İstasyonundaki intihar vakası dolayısıyla seferlerde aksama olduğu, savcılık incelemesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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