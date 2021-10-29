MARMARİS'TE 10 BİN KİŞİ FENER ALAYI VE KONSERLE CUMHURİYET BAYRAMI'NI KUTLADI - Son Dakika

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Vatandaşlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile 4,5 kilometre yürüdü.

Marmaris Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde, saat 20.00'de fener alayı düzenledi. Ketenci Kavşağı'nda aralarında yerleşik yaşayan İngiliz, Rus ve Alman vatandaşlar, motosikletli ve bisikletli grupların da bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi, 1 kilometre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Ellerinde Türk bayrağı ve meşaleler bulunan, üzerinde Atatürk resimli tişörtlerle yürüyen gruba, evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. İzmir ve 10 'uncu Yıl Marşı'nın söylendiği yürüyüş boyunca 'Cumhuriyet'in Kalesiyiz' sloganları atıldı. 4,5 kilometrelik yürüyüşün ardından Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanıldı.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bando, kurulan platformda ilk olarak 10'uncu Yıl Marşı çalarak meydanı dolduran kalabalıkla birlikte söyledi. Marşlar ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların çalınması ile konser sonra erdi. Sanatçısı Onur Akın kutlama kapsamında sahne aldı. Sanatçıya zaman zaman vatandaşlarda eşlik etti.