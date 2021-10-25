Marmaris'te 109 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris'te 109 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca 5 can salı içerisinde Türk kara sularına geri itilen 109 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca 5 can salı içerisinde Türk kara sularına geri itilen 109 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi Serçe ve Bozukkale mevkisi açıklarında devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik hücum botları, 5 can salı içinde kaçak göçmenleri tespit etti. Yunan unsurları tarafından can salında Türk kara sularına geri itilen 109 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından doktor kontrolünden geçirildi. Suriye, Irak ve Somalili olduğu öğrenilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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