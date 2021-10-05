Marmaris'te ATV aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 İskoç turist yaralandı - Son Dakika

Sürücü kendi imkanlarıyla uçurumdan çıkarken diğer İskoç turist Leanne Chalmers'i bulunduğu noktadan Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri halatlar yardımıyla çıkardı.

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