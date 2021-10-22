Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika