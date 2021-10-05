MARMARİS'TE ÖĞRENCİLER BAKIMEVİNDEN HAYVAN SAHİPLENDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 7-17 yaş arası öğrenciler '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Hayvan Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi'ne ziyarette bulundu. 9 öğrenci bakımevinden kedi ve köpek sahiplendi.

Marmaris ilçesinde, çeşitli okullardan 7-17 yaş arası 60 öğrenci '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında bugün öğretmen ve ebeveynleri eşliğinde Hayvan Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Personel gözetiminde bakımevini dolaşan öğrencilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay öğrencilere üzerinde 'Satın alma sahiplen, hayvanları koru' yazılı tişört hediye etti. 9 öğrenci ailelerinin de onayı ile kedi ve köpek sahiplendi. Bakımevi yetkilileri tarafından altı ayda sahiplendirilen hayvan sayısının 225 olduğu belirtildi. Bakımevinden köpek sahiplenen Onur Ünken (11), Hayvanları satın almayalım, sahiplenelim ve koruyalım. Sokakta yaşayan hayvanları koruyup yuva yapalım. Aldığımız hayvanları sokağa atmayalım dedi. Kedi sahiplenen Dilek Demeç (17) ise Uzun zamandır bir kedim olsun istiyordum. Ziyaretimde bu düşüncemi gerçekleştirdim. Hayvanları lütfen sokağa bırakmasınlar ve korusunlar ifadelerini kullandı.

YASAL GÖREVDEN ÇOK İNSANİ BİR GÖREV

Bakımevinin geliştirilmesine yönelik projelerin önümüzdeki günlerde hayata geçeceğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Hayvanlarla ilgili yaptığımız çalışmaları sadece belediye kanunundan dolayı yapmıyoruz. Bu bizim yasal görevimiz olmaktan çok insani olarak görevimiz. Göreve geldiğimiz zaman ilk yaptığımız çalışmalardan biri barınağı yenilemek oldu. Ancak daha yapılacak işler var. En kısa sürede diğer kısımları da tamamlayarak barınağımızı daha modern ve kullanışlı bir hale dönüştüreceğiz ifadelerini kullandı. Sokaklardaki besleme noktasını 140'a çıkardıklarını belirten Oktay, Tüm gayretimiz kentimizin tüm sakinlerine en iyi hizmeti verebilmek dedi.