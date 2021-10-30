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Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı - Son Dakika

Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı

30.10.2021 15:17
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kapalı Çarşı'yı basan yağmur suyu esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Marmaris'te bugün aralıklarla etkili olan yağmur, saat 13.00 sıralarında sağanak halinde yağmaya başladı. 15 dakika süren sağanak nedeniyle dünyaca ünlü Kapalı Çarşı'da su birikintileri oluştu. Çarşının kapalı tavanından ve çatlak borulardan akan yağmur suları yolu adeta göle çevirdi. Çarşı esnafı yağmur sularının dükkanlarına girmesini önlemek için seferber oldu. Dükkan kepenklerini kapatıp rögar kapaklarını açan esnaf suyun tahliye olmasını sağladı.

İlçe merkezinde kısa süre etkili olan sağanak kırsal mahallelerde ise devam etti. Yağış nedeniyle Marmaris-Turunç karayoluna düşen küçük kaya parçaları trafiği aksattı. Yol, görevlilerce kısa sürede temizlendi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ise toplam 3 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.RUS TURİSTLER SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞAN ESNAFI ÇEKTİBir haftalık tatillerinin son günü kapalı çarşıda alışverişe gelen Rus Vanin ve Mihaylo Toganovic çifti, "Bizim ülkemizde de böyle yağmurlar oluyor alışığız. Fakat böyle bir manzara ile karşılaşmadık. Yağmur nedeniyle alışveriş yapacağımız dükkanlar kapanmış. Alışveriş yapmadan otele geri döneceğiz. Çok şaşırdık ve bu yaşananları fotoğraflamak istedik" dedi.60 yıldır Marmaris'te yaşadığını söyleyen Süleyman Başar ise, "Marmaris uzun yıllar hep böyle. Her yağmurda böyle su taşkınları yaşanıyor" dedi.Kapalı Çarşı esnafından Abdullah Mert de, "10 yıldır her yağmurda çarşıya su basıyor. Bir tane yetkilinin gelip sorunu çözdüğünü görmedik. Sizlerin de gördüğü gibi kendi imkanlarımızla dükkanlarımıza su basmasın diyerek temizlik yapıyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Marmaris ve kırsal mahallelerinde aralıklı yağmurlar akşam saatlerine kadar devam edecektir. Metrekareye 3 kilogram yağmur düştü. Sıcaklık 17, nem yüzde 56 olarak ölçüldü" ifadelerine yer verdi.


Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı

Marmaris, Esnaf, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı - Son Dakika


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