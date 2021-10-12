Maruf Güneş'e "Yılın Spor Yöneticisi" Ödülü - Son Dakika

Güneş Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Maruf Güneş, 2008 yılında göreve geldiği tarihten itibaren inşaat, enerji ve turizm faaliyetlerine ciddi yatırımlar yaparak, bu alanda sektörün önemli isimleri arasına girmiş durumda. Genç yaşında ciddi ihalelere girerek, yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerini arttıran Maruf Güneş, Türkiye'de yeni yatırımlara başlayacaklarını açıkladı.

1983 Şanlıurfa doğumlu Maruf Güneş, 2000 yılında Ankara Arı Fen Lisesinden mezun oldu. 2002 yılında İngiltere Bournemouth and Poole College Business and Management bölümünü tamamlayan Güneş, 2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık bölümünden mezun oldu.

2008 yılında iş dünyasına adım atan Maruf Güneş, aile şirketinin tecrübelerinden yararlanarak kısa sürede girdiği sektörlerde başarılı işlere imza attı. İnşaat, enerji, turizm ve liman işletmeciliği ile birlikte, devlet ihalelerine katılan Maruf Güneş, alt yapı, üst yapı hizmetleri veriyor.

Devlet garantörlüğünde uluslararası inşaat projeleri görevlerini de yürüten Maruf Güneş, baraj ve yol yapımı, enerji santrali, otelcilik, yurtdışı iş merkezi projeleri, spor yöneticiliği ve eğitim projeleri ile yaparak, bir çok sektörde yer edinmiş durumda.

Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği de yapan Maruf Güneş, eğitime sürekli destek olmaya devam ediyor. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Maruf Güneş, 16515 Nolu Galatasaray SK Genel Kurul ve 1401 Nolu Galatasaray SK Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı üyesi.

Bir çok işletmede üst düzey yönetici görevi ve ortaklığına devam eden Maruf Güneş, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında garantörlük ilekapsamında yaklaşık 100 milyon dolarlık sözleşme imzalayarak başarısı ile yeni sektörlerde teknoloji ile iç içe yenilikçi yöntemler geliştiriyor. İyi derecede İngilizce bilen Maruf Güneş, evli ve 2 çocuk babası.