Maske takmayan yabancı uyruklu yolcu ve arkadaşı metrodan indirildi

Yenikapı-Hacıosman (M2) hattının Osmanbey durağından metroya binen yabancı uyruklu bir kadın ve arkadaşı, uyarılara karşın maske takmayınca metrodan indirildi.

Yenikapı-Hacıosman (M2) hattının Osmanbey durağından metroya binen yabancı uyruklu bir kadın ve arkadaşı, uyarılara karşın maske takmayınca metrodan indirildi. Osmanbey durağından metroya binen kadın maske takması için vatandaşlar tarafından uyarılınca, bağırarak tepki gösterdi. Kargaşayı önlemek üzere yolcuların takması için uzattığı maskeleri yere fırlatan kişi, bağırarak hakaret etmeyi sürdürdü. Kadın ve arkadaşının metrodan inmesini isteyen vatandaşların uyarısı üzerine güvenlik görevlileri, 2 yolcuyu Şişli- Mecidiyeköy durağında indirdi.

Yenikapı, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Maske takmayan yabancı uyruklu yolcu ve arkadaşı metrodan indirildi - Son Dakika

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