MASKİ, altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

MASKİ, altyapı çalışmalarına devam ediyor
06.10.2021 12:06
MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesinde Hükümet ve Demirciler Caddesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden prestij cadde çalışmaları kapsamında yağmur suyu hattı döşeme işi nedeniyle Hızır Reis ve Kolay Sokakta içme suyu hattının yönünü değiştirdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ahmetli ilçe merkezinde Hükümet ve Demirciler Caddelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen prestij cadde işi nedeniyle yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştiriliyor. Hattın bağlantılarının yapılacağı Hızır Reis ve Kolay Sokakta içme suyu hattı ile güzergahın çakışması ve daha sağlıklı bir içme suyu hattı için deplase çalışması yapıldı. Hayata geçirilen çalışma ile daha sağlıklı bir yapıya hayat verildi. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç da çalışmaları yerinde takip etti.
Son Dakika 11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi 11:57 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı 11:45 Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira 11:44 Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti 11:33 Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül 11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı 11:15 Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın 11:11 Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi