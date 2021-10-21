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MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde çalışmalarına hız verdi

21.10.2021 14:24
MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde çalışmalarına hız verdi

Çalışmalar kapsamında Hekimhan İlçesi'ne bağlı Güvenç Mahallesi'nin kanalizasyon ve içme suyu sıkıntısı ortadan kaldırılıyor.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Şahin, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MASKİ ekiplerine teşekkür etti. Şahin, "Mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon sıkıntısı vardı. Muhtarımız bu ihtiyaçlarımızı MASKİ Genel Müdürlüğü'ne iletti. Çalışmalara başladılar. Allah devletimize zeval vermesin. Selahattin Başkanımızın mahallemize yatırım yaptırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

MUHTAR ÇELEBİ: EN BÜYÜK SORUNLARIMIZ GİDERİLDİ

Güvenç Mahallesinin en büyük sorunlarının giderildiğini aktaran Mahalle Muhtarı Feyzullah Çelebi ise, "Mahallemizde iki büyük sorun vardı. Birisi içme suyu diğeri fosseptik çukuru sorunuydu.Bu sorunumuzu MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ilettim. Sağ olsun onlarda hemen duyarlılık gösterip, ilgilendiler. Fosseptik çukurumuz yapıldı. İçme suyu sorunumuz için keson kuyu yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Ben Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürüm Memet Mert'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: 7/24 GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Güvenç Mahallesi'nin kanalizasyon atıklarının ortadan kaldırılması için 250 kişilik fosseptik çalışmasının tamamlandığını belirterek, içme suyu için ise yeni açılan keson kuyu giderileceğini aktardı. Mert, "MASKİ olarak sahadayız. 7/24 çalışıyoruz. Tüm ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve içme suyu çalışmalarımızla vatandaşımıza sağlıklı ve kaliteli içme suyu hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Hekimhan İlçemize bağlı Güvenç Mahallemizin kanalizasyon ve içme suyu sıkıntısı vardı. Bize taleplerini ilettiler. Bizlerde zaman kaybetmeden çalışmalarımıza başladık. 250 kişilik fosseptik çukuru çalışmasını tamamladık. İçme suyu için ise yeni keson kuyu açtık. Gerekli hat çalışmalarımızı tamamladıktan sonra suyu sisteme vereceğiz. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde çalışmalarına hız verdi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, Hüseyin Şahin, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde çalışmalarına hız verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde çalışmalarına hız verdi - Son Dakika
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