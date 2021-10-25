MASKİ Genel Müdürlüğü'nden çiftçilere büyük kolaylık - Son Dakika

MASKİ Çevre Laboratuvarı'nda yapılacak olan ücretsiz toprak analizi için,MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortadoğu Anadolu Bölge Başkanı Yunus Kılınç, Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ve Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek istişare toplantısı yaptılar. İlk olarak Çevre laboratuvarını gezen heyet daha sonra toplantıya geçti.

BAŞKAN KILINÇ: MASKİ'YE SONUNA KADAR DESTEK OLACAĞIZ

Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortadoğu Anadolu Bölge Başkanı Yunus Kılınç, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çok önemli bir projeye imza attığını belirterek, Ziraat Odaları olarak her türlü desteği vereceklerini açıkladı. Başkan Kılınç, "MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre laboratuvarını ziyaret ettik. Burada suyun analizinin yanı sıra toprak analizi de yapılıyor. Laboratuvarı gezmek ve yapılan analizlerle ilgili bilgilendirilmek üzere Genel Müdürümüz Memet Mert Bey tarafından davet edildik.Malatya'mız ve bölgemiz için çok önemli bir laboratuvar. İsraf denilince sadece çöpe atılan ekmek aklımıza gelmesin.Trilyonları, gübre parası vererek çöpe atabiliyoruz.Tarımdaki bu israfın önüne geçebilmek için, çiftçilerimizin toprak analizlerini mutlaka MASKİ Çevre Laboratuvarı gibi akredite olmuş laboratuvarlarda yaptırmaları gerekir. Bu analizler sonucunda, gübre israfının önüne geçilir, bitkide ki hastalığı ortaya çıkar ve sondajlarımızdaki suyun içilip içilemeyeceği belirlenir.Bizler Ziraat Odaları olarak, MASKİ Genel Müdürlüğümüzün bu hizmetlerini destekliyoruz. Üreticilerimizin mutlaka analizlerini yaptırmalarını tavsiye edeceğiz. Toprak nasıl alınır, bitki üzerinde yapılacak çalışmaları, Tarım İlçe Müdürlüklerimizde ki mühendislerimizden yardım alarak, Ziraat Odalarımızdaki danışmanlarımız olan mühendislerimizi de sahaya çıkararak bu konuda bizlerde yardımcı olacağız. MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve laboratuvar ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN ÇİÇEK: ÇİFTÇİMİZ İÇİN BÜYÜK HİZMET

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, "Son yıllarda tarımsal üretimde en büyük pay girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır.Su ve toprak analizleri doğru yapıldığı takdirde, tarımsal anlamda yapılacak olan yatırımların ve girdilerin maliyetlerini ciddi oranda düşürecektir. Bugüne kadar çiftçilerimiz bu hizmeti yeteri kadar duymamış olabilir fakat bizler MASKİ Çevre Laboratuvarında yapılan ücretsiz toprak analizleri için bilgilendirmeyi yapacağız. Emeği geçenlere, bu şekilde düşünerek planlama yapıp bu hizmetleri vatandaşlarımıza sunan ekibi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TARIM İL MÜDÜRÜ MACİT: ÜCRETSİZ ANALİZ TEŞVİK EDİCİ OLUR

Malatya Tarım İl Müdürü Tahir Macit ise, "İlimiz, ülkemiz ve dünya için tarımsal üretimin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz.İnsanların gıda olmadan yaşayamayacakları bilinen bir gerçektir. Ancak bu gıdaların sağlıklı olanlarına ulaşmak daha önemlidir.Sağlıklı gıdalarda doğru gübre, doğru ilaçla olur.Topağa ihtiyacı olan gübre verildiğinde hem verim artışı hem de çiftçi geliri daha yüksek olur.Yanlış gübreleme yapıldığında hem ürün maliyeti artar, hem de maalesef çevre kirliliği ortaya çıkar.Topraklarımıza atılan her kimyasal toprağın yapısını da bozar.Topraklarımız ve arazilerimiz kıt kaynaktır. Doğru gübreleme yapılarak elde edilen ürünlerle ülke ekonomimize de katkı sağlarız. Topraklarımızdan azami derecede verim alabilmemiz için toprak ve bitki analizi yapılması gerekiyor.MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Laboratuvarında yapılan bu analizlerin bugünden sonra ücretsiz olacağını öğrendik. Bu durum çiftçilerimizi teşvik edecek. Taşra da bunu duyuracağız. Çiftçilerimiz il merkezine gelmeden topraklarını ilçe tarım müdürlüklerine ve ziraat odalarına teslim edecek. Onlar vasıtasıyla MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılacak. Yapılan analizlerin sonuçları yine aynı sıralamayla çiftçilerimize bildirilecek. Yerinde hizmet gibi bir çalışma olacak. Çiftçilerimiz için çok önemli ücretsiz analizleri yapan MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: KARINCA KARARINCA ÇİFTÇİMİZE DESTEK OLUYORUZ

MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen Belediye Meclisi Ekim Ayı ilk toplantısında alınan kararla toprakta verimlilik analizlerinin ücretsiz olacağını belirterek, tüm çiftçilerin bu imkânda yararlanması gerektiğini ifade etti. MASKİ Genel Müdürü Mert, "Doğu ve Güneydoğu'nun en büyüğü olan Çevre Laboratuvarımız, özverili çalışmalarımız sonucunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı akreditasyon sertifikasını almıştı. Bu belgemiz ile Çevre Laboratuvarı'mızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere diğer bölge illerinin tamamından gelen toprak, yaprak, su ve atıksu analizleri yapabiliyoruz. Akredite laboratuvarımızdan verilen deney raporları ve sertifikaların dünya genelinde geçerliliği var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Laboratuvarımızda bir süre toprak analizlerini ücretsiz yapacağız. Buradaki amacımız; toprağın verimlilik analizini yaparak mevcut besin maddeleri durumunu ortaya koymak, dengesiz gübrelemenin toprak ve bitkideki olumsuz etkilerini azaltmak, yetiştirilecek ürüne ve iklim koşullarına göre yeterli gübre miktarını belirlemek, en az girdi ile en ekonomik ve en yüksek verime ulaşmak, toprakların verimliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak, toprağa yanlış cins gübre verilmesini engellemek, gübrenin toprağa doğru bir zamanda doğru bir şekilde verilmesini sağlamak, toprakların ve yer altı su kaynakların kirlenmesini önlemek, kimyevi gübre yerine,organik ve çiftlik gübrelerinin kullanımını teşvik etmek, ekolojik dengenin bozulmasını engellemek, çiftçilerin bilinçlendirilerek kaliteli ve sağlıklı ürünler yetiştirmek, yapılan analizler neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda bölge topraklarının verimlilik durumunu tespit etmek. Malatya genelinde tüm çiftçilerimiz, toprakta verimlilik analizlerini ücretsiz olarak yaptırabilirler" diye konuştu.