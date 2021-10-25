Üye Girişi
MASKİ Genel Müdürlüğü'nden çiftçilere büyük kolaylık - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü'nden çiftçilere büyük kolaylık

25.10.2021 14:36
MASKİ Genel Müdürlüğü'nden çiftçilere büyük kolaylık

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından hazırlanan proje kapsamında Malatya genelinde toprak analizlerinin ücretsiz yapılacağı duyuruldu.

MASKİ Çevre Laboratuvarı'nda yapılacak olan ücretsiz toprak analizi için,MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortadoğu Anadolu Bölge Başkanı Yunus Kılınç, Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ve Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek istişare toplantısı yaptılar. İlk olarak Çevre laboratuvarını gezen heyet daha sonra toplantıya geçti.

BAŞKAN KILINÇ: MASKİ'YE SONUNA KADAR DESTEK OLACAĞIZ

Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortadoğu Anadolu Bölge Başkanı Yunus Kılınç, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çok önemli bir projeye imza attığını belirterek, Ziraat Odaları olarak her türlü desteği vereceklerini açıkladı. Başkan Kılınç, "MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre laboratuvarını ziyaret ettik. Burada suyun analizinin yanı sıra toprak analizi de yapılıyor. Laboratuvarı gezmek ve yapılan analizlerle ilgili bilgilendirilmek üzere Genel Müdürümüz Memet Mert Bey tarafından davet edildik.Malatya'mız ve bölgemiz için çok önemli bir laboratuvar. İsraf denilince sadece çöpe atılan ekmek aklımıza gelmesin.Trilyonları, gübre parası vererek çöpe atabiliyoruz.Tarımdaki bu israfın önüne geçebilmek için, çiftçilerimizin toprak analizlerini mutlaka MASKİ Çevre Laboratuvarı gibi akredite olmuş laboratuvarlarda yaptırmaları gerekir. Bu analizler sonucunda, gübre israfının önüne geçilir, bitkide ki hastalığı ortaya çıkar ve sondajlarımızdaki suyun içilip içilemeyeceği belirlenir.Bizler Ziraat Odaları olarak, MASKİ Genel Müdürlüğümüzün bu hizmetlerini destekliyoruz. Üreticilerimizin mutlaka analizlerini yaptırmalarını tavsiye edeceğiz. Toprak nasıl alınır, bitki üzerinde yapılacak çalışmaları, Tarım İlçe Müdürlüklerimizde ki mühendislerimizden yardım alarak, Ziraat Odalarımızdaki danışmanlarımız olan mühendislerimizi de sahaya çıkararak bu konuda bizlerde yardımcı olacağız. MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve laboratuvar ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN ÇİÇEK: ÇİFTÇİMİZ İÇİN BÜYÜK HİZMET

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, "Son yıllarda tarımsal üretimde en büyük pay girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır.Su ve toprak analizleri doğru yapıldığı takdirde, tarımsal anlamda yapılacak olan yatırımların ve girdilerin maliyetlerini ciddi oranda düşürecektir. Bugüne kadar çiftçilerimiz bu hizmeti yeteri kadar duymamış olabilir fakat bizler MASKİ Çevre Laboratuvarında yapılan ücretsiz toprak analizleri için bilgilendirmeyi yapacağız. Emeği geçenlere, bu şekilde düşünerek planlama yapıp bu hizmetleri vatandaşlarımıza sunan ekibi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TARIM İL MÜDÜRÜ MACİT: ÜCRETSİZ ANALİZ TEŞVİK EDİCİ OLUR

Malatya Tarım İl Müdürü Tahir Macit ise, "İlimiz, ülkemiz ve dünya için tarımsal üretimin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz.İnsanların gıda olmadan yaşayamayacakları bilinen bir gerçektir. Ancak bu gıdaların sağlıklı olanlarına ulaşmak daha önemlidir.Sağlıklı gıdalarda doğru gübre, doğru ilaçla olur.Topağa ihtiyacı olan gübre verildiğinde hem verim artışı hem de çiftçi geliri daha yüksek olur.Yanlış gübreleme yapıldığında hem ürün maliyeti artar, hem de maalesef çevre kirliliği ortaya çıkar.Topraklarımıza atılan her kimyasal toprağın yapısını da bozar.Topraklarımız ve arazilerimiz kıt kaynaktır. Doğru gübreleme yapılarak elde edilen ürünlerle ülke ekonomimize de katkı sağlarız. Topraklarımızdan azami derecede verim alabilmemiz için toprak ve bitki analizi yapılması gerekiyor.MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Laboratuvarında yapılan bu analizlerin bugünden sonra ücretsiz olacağını öğrendik. Bu durum çiftçilerimizi teşvik edecek. Taşra da bunu duyuracağız. Çiftçilerimiz il merkezine gelmeden topraklarını ilçe tarım müdürlüklerine ve ziraat odalarına teslim edecek. Onlar vasıtasıyla MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılacak. Yapılan analizlerin sonuçları yine aynı sıralamayla çiftçilerimize bildirilecek. Yerinde hizmet gibi bir çalışma olacak. Çiftçilerimiz için çok önemli ücretsiz analizleri yapan MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: KARINCA KARARINCA ÇİFTÇİMİZE DESTEK OLUYORUZ

MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen Belediye Meclisi Ekim Ayı ilk toplantısında alınan kararla toprakta verimlilik analizlerinin ücretsiz olacağını belirterek, tüm çiftçilerin bu imkânda yararlanması gerektiğini ifade etti. MASKİ Genel Müdürü Mert, "Doğu ve Güneydoğu'nun en büyüğü olan Çevre Laboratuvarımız, özverili çalışmalarımız sonucunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı akreditasyon sertifikasını almıştı. Bu belgemiz ile Çevre Laboratuvarı'mızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere diğer bölge illerinin tamamından gelen toprak, yaprak, su ve atıksu analizleri yapabiliyoruz. Akredite laboratuvarımızdan verilen deney raporları ve sertifikaların dünya genelinde geçerliliği var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Laboratuvarımızda bir süre toprak analizlerini ücretsiz yapacağız. Buradaki amacımız; toprağın verimlilik analizini yaparak mevcut besin maddeleri durumunu ortaya koymak, dengesiz gübrelemenin toprak ve bitkideki olumsuz etkilerini azaltmak, yetiştirilecek ürüne ve iklim koşullarına göre yeterli gübre miktarını belirlemek, en az girdi ile en ekonomik ve en yüksek verime ulaşmak, toprakların verimliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak, toprağa yanlış cins gübre verilmesini engellemek, gübrenin toprağa doğru bir zamanda doğru bir şekilde verilmesini sağlamak, toprakların ve yer altı su kaynakların kirlenmesini önlemek, kimyevi gübre yerine,organik ve çiftlik gübrelerinin kullanımını teşvik etmek, ekolojik dengenin bozulmasını engellemek, çiftçilerin bilinçlendirilerek kaliteli ve sağlıklı ürünler yetiştirmek, yapılan analizler neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda bölge topraklarının verimlilik durumunu tespit etmek. Malatya genelinde tüm çiftçilerimiz, toprakta verimlilik analizlerini ücretsiz olarak yaptırabilirler" diye konuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ziraat Mühendisleri Odası, Malatya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ Genel Müdürlüğü'nden çiftçilere büyük kolaylık - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız 14:38 Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız Belediye Başkanı 14:33 Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil 14:28 Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti 14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi 13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak 13:21 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim 12:44 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor 12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor

Son Dakika Haberleri
14:35 NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar
14:33 Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı
14:30 Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı
14:18 Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere
14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti
14:13 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum
14:02 Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi
13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi
13:27 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi
13:20 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak
Tarihi Liverpool hezimeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım Tarihi Liverpool hezimeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım         
14:43
NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar         
14:35
Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı         
14:31
Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere         
14:18
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi         
13:28
Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü         
12:52
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 14:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: MASKİ Genel Müdürlüğü'nden çiftçilere büyük kolaylık - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement