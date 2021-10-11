MASKİ, Kurum İçi Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Mustafa Gökay tarafından MASKİ'de görevli ilçe şeflerine bir sunum yapıldı. Yapılan sunumlarda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Recep Günay da yer aldı. İlk sunum, Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine olurken, CBS'nin kullanımı ve veri işleme ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Gökay, kullanımda olan CBS alanının Tüm Manisa'yı kapsayacak şekilde genişletmek için ilgili dairelerden gelen bilgileri sisteme işlemeye devam ettiklerini ifade etti. Yapılan çalışmaların sağlam bir veri tabanı oluşturmak için yürütüldüğünü belirten Gökay, ilçe şeflerinin sistem üzerinden yapabileceği işlemler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SCADA sistemi de anlatıldı

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Remzi Porsuk da, 'SCADA' Sistemi'nin kullanım alanı, sağladığı kolaylıklar ve sistemi geliştirme planları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Şube Müdürü Remzi Poruk, Şehzadeler ve Yunusemre ilçe merkezlerinde kullanılan 'SCADA' Sistemi' ile içme suyu depolarının doluluk oranlarını anlık olarak izleyebildiklerini, içme suyu hatlarında ya da sondajlarda meydana gelen arızaları çok kısa sürelerde tespit edebildiklerini ve bu durumun birçok parametreyi etkin bir şekilde kullanabilmelerine yaradığını belirtti.