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Mastercard ve USHAŞ'tan sağlık turizminde stratejik ortaklık - Son Dakika

Mastercard ve USHAŞ'tan sağlık turizminde stratejik ortaklık

25.10.2021 12:35
Mastercard ve USHAŞ'tan sağlık turizminde stratejik ortaklık

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ), Türkiye'de uluslararası sağlık turizmini geliştirme amacıyla yeni bir iş birliği hayata geçirdi.

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ), Türkiye'de uluslararası sağlık turizmini geliştirme amacıyla yeni bir iş birliği hayata geçirdi.

Mastercard açıklamasına göre, USHAŞ tarafından geliştirilen "Turkish Medical City" platformu kapsamında, Türkiye'yi tedavi olma amacıyla ziyaret eden yabancı Mastercard kullanıcıları, USHAŞ'ın anlaşmalı olduğu hastanelerde özel fırsatlardan faydalanarak uçtan uca hizmet alabilecek. İlk olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'da kasım ayı itibarıyla devreye girecek iş birliğinin etki alanının gelecek dönemde genişletilmesi planlanıyor.

Mastercard global finansal kuruluşlar ağı üzerinden USHAŞ'ın kampanyalarına pazarlama desteği verecek ve Türkiye'nin sağlık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin yurt dışında etkin bir şekilde tanıtılmasını katkı sağlayacak.

Türkiye'yi tedavi amaçlı ziyaret eden turistlere en iyi deneyimi sunma amacıyla geliştirilen "Turkish Medical City" projesi ile USHAŞ'ın sunduğu sağlık paketlerinden faydalanan turistler, bu yeni iş birliğiyle birlikte Mastercard'ın teknolojik altyapısının ve ortaklık ağının avantajlarından yararlanarak işlemlerini hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Mastercard kullanıcılarına aynı zamanda özel indirimler ve VIP hizmetlerde de sunulacak. Bu işbirliği ile Türkiye'ye yakın bölgemizden medikal turizm amacıyla gelen turist sayısının üç yılda anlamlı bir şekilde artırılması öngörülüyor.

Açıklamaya göre, hedef pazarlarda iş ortakları ağı aracılığıyla projenin tanıtım ve stratejik pazarlama faaliyetlerini üstlenecek olan Mastercard, sadakat programları, hedefleme araçları ve konaklama gibi tamamlayıcı sektörlerde turistlere sunulan özel avantajlarla projenin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına destek olacak. Mastercard, "Turkish Medical City" platformundaki sağlık paketlerini ve özel avantajları 3 ülkedeki Mastercard ve Maestro kart sahiplerine ulaştıracak. USHAŞ'ın Sağlık paketi kapsamında, hastanın havalimanından indiğinde karşılanması, tedavi göreceği hastaneye transferi, hastanede refakatçi sağlanması, tercüman hizmeti, kayıt ve ödeme gibi evrak işlerinde kolaylık sağlanması gibi özel hizmetler verilecek.

"Türkiye'nin medikal turizm alanındaki başarısına da fayda getireceğine inanıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Mastercard Hızlı Büyüyen Pazarlar Stratejik Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Sözeri, "USHAŞ tarafından geliştirilen sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağımız bu iş birliği ile ülkemize tedavi amacıyla gelen Mastercard kullanıcılarına, en iyi ve avantajlı hizmetleri sunarken, aynı zamanda Türkiye'nin medikal turizm alanındaki başarısına da fayda getireceğine inanıyoruz. Örneğin, Azerbaycan'daki Mastercard yerel sayfasında kart sahipleri için USHAŞ'ın özel paketleri hakkında bilgi ve yönlendirme verilecek, böylece o ülkedeki iletişim ve pazarlama ağımız USHAŞ'ın kullanımında olacak. USHAŞ'ın özel hizmetinden faydalanacak kart sahiplerine de global anlaşmalarımız sayesinde gittikleri ülkelerde en uygun seyahat ve konaklama fırsatını da sunabileceğiz." ifadelerini kullandı.

USHAŞ ile yaptıkları iş birliğiyle bu misyonun en önemli adımlarından birini attıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Sözeri, sağlık sektöründe daha fazla iş birliği yaparak Türkiye sağlık turizmi alanının dünyada adını duyurması için çalışacaklarını bildirdi.

USHAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Kılıçkaya ise "USHAŞ olarak ülkemizin sağlık turizminde öncü bir marka olması için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Mastercard'ın ayrıcalıklı müşterileri için sağlayacağımız uçtan uca sağlık turizmi deneyiminin gelecek hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına olan inancım tam. Temennim, 3 pilot ülkede başlayacak olan bu projenin globale de yayılmasıdır. İş birliğimizden büyük mutluluk duyuyorum." açıklamasını yaptı.

Mastercard, Azerbaycan, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mastercard ve USHAŞ'tan sağlık turizminde stratejik ortaklık - Son Dakika


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