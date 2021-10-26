MAÜ'de Gurme Restoran açıldı - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Turizm Fakültesi bünyesinde açılan Gurme Restoran hizmete başladı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin mutfağının yeni modern yorumlar ile dünyaya tanıtılmasını istediklerini belirterek, Turizm Fakültesinde yer alan Gastronomi Bölümünün Mardin mutfağını zirveye taşıyacağını söyledi.

Özcoşar, "Kadim kültürümüze ait gün yüzüne çıkarılmamış yemek çeşitleri ile menüler taçlandırılacaktır. Restoranımızı profesyonel yaklaşımlarla Mardin'in örnek bir tesisi olarak uygulamaya koyduk." dedi.

Restoranın tüm Mardin halkına ve rotası lezzet olan tüm misafirlere hizmet vermeye başladığını aktaran Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Harman, şöyle konuştu:

"Mardin mutfak kültürünün günümüz modern mutfak yaklaşımı ile sentez edildiği restoran, bölge halkı için alternatif bir mekan olma potansiyeline sahiptir. Restoran, ağırlıklı olarak Turizm Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin çalıştığı ve teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdüğü bir uygulama alanı olarak da ön plana çıkmaktadır."