Mavi beyazlılar lige galibiyetle başladı - Son Dakika

Mavi beyazlılar lige galibiyetle başladı

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne galibiyetle başladı. Mavi beyazlılar, ligin ilk haftasında karşılaştıkları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi takımını 56-40 yendi.

2021-2022 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi hafta sonu oynanan maçlarla start aldı. Ligin başarılı takımlarından Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı da ilk hafta deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Performanslarını kutluyorum Rakibine büyük üstünlük kuran mavi beyazlılar, maçı 56-40 kazanarak sezona galibiyetle başladı. Engelli basketbolcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Lige puanla başlayan sporcularımızı sergiledikleri performanstan dolayı kutluyorum. Galibiyet serisinin devam edeceğine inanıyorum. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum" dedi. Desteklerinden dolayı Çağırıcı'ya teşekkür eden takım antrenörü Emrah Elban, Balıkesir'in güçlü rakip olmasına rağmen sezona iyi hazırlandıkları için galip geldiklerini söyledi. Bağcılar, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında 6 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Fuzulev 1453 Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak.

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