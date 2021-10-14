Mazıdağı Kaymakamı Görmüş, değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, öğretmenler ile değerlendirme toplantısına katıldı.???????

Görmüş, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretim ile ilgili gerçekleştirmek istediği proje ve çalışmalarını aktardı, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi.

Eğitim alanında ilçeyi daha ileri seviyeye taşımak istediklerini belirten Görmüş, öğrencilerin başarı seviyelerinin artması için motivasyonlarının yüksek tutulması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner de katıldı.