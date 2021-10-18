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MDF yüklü tır devrildi - Son Dakika

MDF yüklü tır devrildi

18.10.2021 18:34
MDF yüklü tır devrildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde MDF yüklü tır devrilirken, yol uzun süre trafiğe kapatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde MDF yüklü tır devrilirken, yol uzun süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Kdz.Ereğli ilçesine bağlı Güneşli Köyü ile Devrek yolu arasında yaşandı. Devrek istikametinde seyir halinde olan MDF yüklü 10 ED 947 plakalı tır, Güneşli köyüne 3 kilometre uzaklıkta virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Tır, vinç yardımıyla kaldırılırken, yaklaşık 20 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açıldı. - ZONGULDAK

MDF yüklü tır devrildi
MDF yüklü tır devrildi
MDF yüklü tır devrildi

Zonguldak, Güneşli, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MDF yüklü tır devrildi - Son Dakika


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