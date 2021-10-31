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MEB'den öğrenci ve öğretmenlere kapsamlı psikososyal eğitim desteği - Son Dakika

MEB'den öğrenci ve öğretmenlere kapsamlı psikososyal eğitim desteği

31.10.2021 10:53
MEB'den öğrenci ve öğretmenlere kapsamlı psikososyal eğitim desteği

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de okulları tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlattıktan sonra geçmiş öğrenme kayıplarını telafi etmeye çalışırken, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kapsamlı rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri de gerçekleştiriyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de okulları tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlattıktan sonra geçmiş öğrenme kayıplarını telafi etmeye çalışırken, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kapsamlı rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri de gerçekleştiriyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB, okulların yüz yüze açılması sonrasında salgın hastalığın etkilerinin azaltılması amacıyla eylül ayından itibaren çeşitli psikososyal çalışmaları da başlattığı belirtildi. İlk olarak 256 rehberlik ve araştırma merkezinde görev yapan tüm idareci ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara 'Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek' konulu eğitim verildi ve okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak 'Salgın Hastalık Psiko-eğitim Programları' ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

797 BİN ÖĞRETMENE EĞİTİM VERİLDİYapılan eğitimin ardından rehberlik ve araştırma merkezleri aracılığıyla ilk aşamada tüm okullarda görev yapan 35 bin 950 rehber öğretmen/psikolojik danışmana eğitimler verildi. İkinci aşamada ise rehberlik ve araştırma merkezleri ile psikolojik danışma ve rehberlik servislerinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından eylül ayı içerisinde 796 bin 950 öğretmene 'Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek' konulu eğitim verildi. Bu kapsamda, 10 milyon 399 bin 272 öğrenciye ise 'Salgın Hastalık Psiko-eğitim Programı' uygulandı. 2 milyon 316 bin 521 veliye de salgın hastalık programı kapsamında eğitim gerçekleştirildi.'4,5 MİLYON ÖĞRENCİMİZİN ÖĞRENME KAYBINI TESPİT ETTİK'Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Covid-19 salgını okulların sadece birer öğrenme ortamı olmadığını, öğrencilerin psikososyal gelişimlerini de destekleyici ortamlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla okullar ilk açılması ve son kapanması gereken yerler olmalıdır. Bu doğrultuda 6 Eylül tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kılavuza göre gereken tüm önlemleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak eğitime haftada beş gün ve yüz yüze devam ediyoruz. Diğer taraftan öğrenci ve öğretmenlerimizin uzun süre aradan sonra yüz yüze eğitime başlamaları nedeniyle kapsamlı psikososyal eğitim destekleri sunduk" dedi.

Bu süreçte öğrenme kayıplarını telafi etmeye yönelik desteklere de ağırlık verdiklerinin altını çizen Özer, "Bakanlık olarak öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi kapsamında 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında destekleme ve yetiştirme kurslarını açtık ve bu kurslarda eğitimler devam ediyor. Bu kurslarda, öğrenme kayıplarını belirlemeye yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yaptık. Bu uygulamayla yaklaşık 4,5 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarını tespit ettik. Bu çalışma bulgularına göre bu kurslardaki eğitimleri yeniden planlıyoruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB'den öğrenci ve öğretmenlere kapsamlı psikososyal eğitim desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB'den öğrenci ve öğretmenlere kapsamlı psikososyal eğitim desteği - Son Dakika
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