MEB ile Aidata Bilişim arasında 50 bin adet 'akıllı tahta' alım sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

MEB ile Aidata Bilişim arasında 50 bin adet 'akıllı tahta' alım sözleşmesi imzalandı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Aidata Bilişim arasında Fatih Projesi kapsamında okullara dağıtılmak üzere 50 bin adet 'etkileşimli akıllı tahta' alım sözleşmesi imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığının 68 bin 500 adetlik etkileşimli akıllı tahta ihalesinin 50 bin adetlik bölümünü Boğaziçi Holding iştiraki Aidata Bilişim kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Gültekin Kekeçoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Boğaziçi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu ve Aidata Bilişim Genel Müdürü Mustafa Emek'in katıldığı törenle etkileşimli akıllı tahtalar için sözleşme imzalandı.