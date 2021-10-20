MEB Şurası Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın bölge istişare toplantısı Kayseri'de yapıldı.

Kocasinan Öğretmenevi'ndeki toplantıya, Kayseri'den sivil toplum örgütleri, sanayi odası, ticaret odası, üniversiteler, sendikalar ile dernek, vakıf, öğrenci, öğretmen ve veli temsilcileri katıldı. Sivas ve Yozgat'tan da sektör temsilcileri toplantıya çevirim içi katılım sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, toplantıda yaptığı konuşmada, ele alınan kararların "Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" başlıklarında toplandığını söyledi.

Alınacak kararların Milli Eğitim Bakanlığına yön göstereceğini aktaran Durgun, eğitimde fırsat eşitliğinin önemini dile getirdi.

Toplantıda oluşturulacak bölge raporun, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderileceği öğrenildi.