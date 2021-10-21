Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı - Son Dakika

Yapılan çalışmaları değerlendiren İmamoğlu, alanı İstanbulluların hizmetine sunduklarını belirterek, insanların soluklanabileceği, sanat eserlerini inceleyeceği bir alan oluşturduklarını kaydetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Mecidiyeköy Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi.

Mecidiyeköy Sanat ise kapılarını "Gözüm Sende İstanbul" sergisiyle açtı. Mecidiyeköy Sanat, pazartesi hariç haftanın her günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Meydan düzenlemesi için alana 63 ağaç dikilirken, oturma ve dinlenme ekipmanları yerleştirildi.

Ödünç Kütüphane, İstanbul Kitapçısı, Mecidiyeköy Sanat, BELTUR büfesi ile Çözüm Merkezine yer verilen meydanda ayrıca rekreasyon çalışması yapıldı.

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