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Meclis üyesi kazada yaralandı - Son Dakika

Meclis üyesi kazada yaralandı

30.10.2021 14:04
Meclis üyesi kazada yaralandı

Ordu'nun Akkuş Belediye Meclis Üyesi Hasan Baday trafik kazasında yaralandı.

Ordu'nun Akkuş Belediye Meclis Üyesi Hasan Baday trafik kazasında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akkuş'ta mali müşavirlik yapan Belediye Meclis Üyesi Hasan Baday, bu sabah saat 08.00 sıralarında 52 ACF 915 plakalı aracıyla Akkuş'tan Ünye'ye gelirken Dumantepe mevkisi Kızılelma Sapağı'nda trafik kazası geçirdi. Otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada Hasan Baday yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası önce Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baday, buradan Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise kazayla ilgili olarak "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Bu sabah, Akkuş-Ünye karayolu Dumantepe mevkisinde trafik kazası geçiren meclis üyemiz, dava arkadaşımız mali müşavir Hasan Baday'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumunun iyi olması en büyük tesellimiz. Rabb'im beterinden korusun" dedi. - ORDU

Meclis üyesi kazada yaralandı
Meclis üyesi kazada yaralandı
Meclis üyesi kazada yaralandı
Meclis üyesi kazada yaralandı
Meclis üyesi kazada yaralandı

Devlet Hastanesi, Akkuş, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meclis üyesi kazada yaralandı - Son Dakika


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