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Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı sonuç bildirgesi yayımlandı - Son Dakika

Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı sonuç bildirgesi yayımlandı

02.11.2021 10:52
Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı sonuç bildirgesi yayımlandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı sonuç bildirgesi yayımlandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı sonuç bildirgesi yayımlandı.

RTÜK tarafından yayınlanan sonuç bildirgesine göre, "Toplumun milli ve manevi değerlerini koruyan, Türk aile yapısına saygılı, ailecek izlenebilecek aile dostu yapımların çoğaltılması, gündüz kuşağında aile içi yaşantıların toplumun göz önüne serilmesi sonucunda aile içi mahremiyeti yıkan, aile kurumunu itibarsızlaştıran ve toplumsal değerleri erozyona uğratan yapımlara yer verilmemesi, Kurgusal senaryolarda aile değerlerine karşı duyarsızlaştıran, Türk örf ve adetlerine aykırı; çarpık ilişkiler, entrika ve aile içi şiddet gibi olumsuz konuların işlenmemesine azami hassasiyet gösterilmesi ve yapımcıların sorumlu yayıncılık anlayışını ön plana çıkararak içerik üretmesi" önerildi.

MEDYANIN EĞİTİCİ YÖNÜNÜN ÖN PLANA ÇIKARILARAK EĞİTİCİ YAYINLARIN TEŞVİKİNİN ÖNERİLDİĞİ BELİRTİLİRKEN DİĞER ÖNERİLER İSE ŞU ŞEKİLDE OLDU:

"Şiddet içerikli haberlerin sunumunda habere konu olan kişilerin ve aile değerlerinin zarar görmemesi adına söylem, fotoğraf, video, ses gibi haberin temel unsurlarının daha dikkatli hazırlanması ve kamusal sorumluluk çerçevesinde ekrana getirilmesi, kamu kurumları, STK ve medya kuruluşları tarafından aile değerlerinin korunmasını teminen ortak etik ilkeler belirlenmesi, toplumsal bilincin oluşturulması adına dijital platformları da kapsayacak şekilde medya okuryazarlığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması, akıllı işaretler ve koruyucu saat uygulamasının faydaları hususundaki tereddütlerin en aza indirilmesi ve uygulamalar noktasında ortak bir tavır belirlenmesi, aile değerlerinin toplumsal yaşamdaki varlığı kapsamında kamuoyu bilinci oluşturmaya yardımcı olacak etkileyici ve bilimsel temelli öncelikli yayın sayılarının artırılması, dijital platformlarda yetişkin ve çocuk içeriklerinin tasnif edilerek kategoriler oluşturulması ve ebeveyn kontrol mekanizmasının etkin bir biçimde kullanılmasının sağlanması, dijital medya hukuku oluşturulması ve sosyal medyanın denetlenmesinde kurumlar arası iş birliği yapılması, isteğe bağlı yayın hizmeti sunan yayıncılar tarafından satın alınan içeriklerin özdenetim sürecinden geçirildikten sonra yayımlanması."

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı sonuç bildirgesi yayımlandı

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Milli, Radyo, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı sonuç bildirgesi yayımlandı - Son Dakika


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