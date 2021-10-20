Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor - Son Dakika

Gümrükçü, esnafın da Meislilerin cuma günü Kaş'a gelerek alışveriş yapmasını beklediğini söyledi.

Kaş'a yaklaşık 7,5 kilometre uzaklıktaki Meis Adası, Rodos Adası 'na yaklaşık 135 kilometre mesafede. Pandemi öncesi Kaş'tan günde 2 defa Meis Adası'na yapılan gemi turları, ada ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyordu. Pandemi nedeniyle Yunanistan hükümeti, Meis Adası'na yabancı yatların girişini yasakladı. Meis Adası'na gitmek isteyenlerin Rodos Adası'ndan Yunanistan'a giriş yapıp, Meis'e gelişi zorunlu hale getirildi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinin kardeş şehri Yunanistan 'ın Meis Adası, pandemi sürecinde tarihi sessizlik yaşıyor. Pandemi nedeniyle yabancı yatların girişinin yasaklandığı adada izole yaşam süren Meisliler, telefonla görüştükleri Kaşlı dostlarına, "Türklerin adaya tekrar geldiği gün, bizim için bayram olacak" sözleriyle yalnızlıklarını dile getiriyor.

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