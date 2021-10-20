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Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor - Son Dakika

Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor

20.10.2021 10:46
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor

ANTALYA'nın Kaş ilçesinin kardeş şehri Yunanistan'ın Meis Adası, pandemi sürecinde tarihi sessizlik yaşıyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinin kardeş şehri Yunanistan'ın Meis Adası, pandemi sürecinde tarihi sessizlik yaşıyor. Pandemi nedeniyle yabancı yatların girişinin yasaklandığı adada izole yaşam süren Meisliler, telefonla görüştükleri Kaşlı dostlarına, "Türklerin adaya tekrar geldiği gün, bizim için bayram olacak" sözleriyle yalnızlıklarını dile getiriyor.

Kaş'a yaklaşık 7,5 kilometre uzaklıktaki Meis Adası, Rodos Adası'na yaklaşık 135 kilometre mesafede. Pandemi öncesi Kaş'tan günde 2 defa Meis Adası'na yapılan gemi turları, ada ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyordu. Pandemi nedeniyle Yunanistan hükümeti, Meis Adası'na yabancı yatların girişini yasakladı. Meis Adası'na gitmek isteyenlerin Rodos Adası'ndan Yunanistan'a giriş yapıp, Meis'e gelişi zorunlu hale getirildi.

PANDEMİ KISITLAMASIMeis Adası'na ulaşım kısıtlaması, ada ekonomisine can veren gemilerin ulaşımını engelledi. Pandemi öncesi gemilerle günlük 300 turistin ziyaret ettiği Meis'e teknelerin gidememesi ada halkının Kaş'tan sebze, meyve gıda teminini imkansız kıldı. Kısıtlama nedeniyle pandemi öncesi cuma günleri tekneyle Kaş'a gelip, ilçede kurulan pazarda alışveriş yapan Meislilerin ilçeye gelme imkanı ortadan kalktı.Yunanistan hükümeti tarafından Rodos Adası'ndan Meis'e bazı günler gemilerle taşınan erzakla ada halkının ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor. Yaklaşık 400 nüfusa sahip Meis Adası'nda çoğu işsiz ada halkı, Yunan hükümetinin yardımlarıyla hayatını sürdürüyor.'MEİSLİLER, KAŞ'I ÖZLEDİ'İki yıl öncesine kadar Meis'e Kaş'tan her gün düzenli yolcu taşıyan tekne kaptanı Ali Gümrükçü, adada yaşayanların büyük bölümüyle arkadaşlık bağı olduğundan bahsetti. Bazılarıyla telefon görüşmesini sürdürdüğünü anlatan Gümrükçü, "Adadaki arkadaşlarımız Kaş'ı çok özledi. Kaş pazarından alışveriş yapmayı, katmer yemeyi, berbere, kuaföre gitmeyi özledi. Dostlarımız, Kaş'tan gelen Türklerle, turistlerle eskiden lokantalarının dolduğunu, para kazandıklarını anlatıyor. Her sabah Kaş'tan gelenlerle sohbet etmeyi özlediklerini anlatıyor" diye konuştu.'DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR'Ali Gümrükçü, Meis Adası'nda yaşayanların Kaşı'ı ziyaret edip, ucuz alışveriş yapmayı özlediğini de anlattı. Adadakilerin, Türklerin geleceği günü beklediğini aktaran Gümrükçü, "Adada yaşayanlar, 'Türk dostlarımız Meis Adası'na tekrar geldiği gün bizim için bayram olacak' diyor. Çünkü Kaş'tan Meis'e giden her yolcu en az 50 ile 100 Euro arasında para harcıyordu. Dört gözle Kaş kapısının açılmasını bekliyorlar" dedi.

Gümrükçü, esnafın da Meislilerin cuma günü Kaş'a gelerek alışveriş yapmasını beklediğini söyledi.


Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor

Rodos Adası, Yunanistan, Pandemi, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor - Son Dakika


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