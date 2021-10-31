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Meksika'da 1000 yıldan eski ahşap kano bulundu - Son Dakika

Meksika'da 1000 yıldan eski ahşap kano bulundu

31.10.2021 13:13
Meksika'da 1000 yıldan eski ahşap kano bulundu

Meksika'nın güneyinde arkeologlar, Mayalara ait olduğu tahmin edilen 1000 yıldan eski ahşap bir kanoyu gün yüzüne çıkardı.

Meksika'nın güneyinde arkeologlar, Mayalara ait olduğu tahmin edilen 1000 yıldan eski ahşap bir kanoyu gün yüzüne çıkardı.

BBC'nin haberine göre, Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), Mayalara ait Chichen Itza antik kenti yakınlarında neredeyse hiç bozulmamış halde kano bulduğunu açıkladı.

Kanonun, inşası devam eden turistik Maya Treni çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldığı belirterek kanonun su taşımak ya da ritüeller için kullanıldığı tahmin ediliyor.

INAH tarafından yapılan açıklamada, kanonun 1000 yıldan eski olduğu, öte yandan bölgede çok sayıda seramik ve duvar resimleri bulunduğu kaydedildi.

Antropoloji, Sonora, Kano, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da 1000 yıldan eski ahşap kano bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da 1000 yıldan eski ahşap kano bulundu - Son Dakika
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