Meksika'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği konutunda yapılan törene, Meksika'da yaşayan Türk kurumlarının temsilcileri ile bazı diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık 120 kişi katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirterek "Öncelikle büyük kumandan, devlet adamı, yenilikçi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunuyorum. Onun vizyonu ve ünlü düsturu 'Yurtta barış dünyada barış' her zaman yolumuza yön veren bir ışıktır. Ata'm izindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Anayasa'da belirtildiği gibi çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir cumhuriyet olduğunu dile getiren Söylemez, "Bugün Türkiye, başarıları, kültürü ve vaatleriyle dünya çapında takdir edilen, saygı duyulan dinamik ve müreffeh bir millettir. Cumhuriyetimiz aynı zamanda bir fikir, ilham ve umut ışığıdır." dedi.

"Geldiğimiz noktayla gurur duymalıyız"

Büyükelçi Söylemez, beraberce başarılması gereken daha çok şeyin olduğunu vurgulayarak "Herkes için insan hakları, çoğulculuk, eşitlik ve özgürlük gibi evrensel ilkelere saygı duymak, yani geldiğimiz nokta ile gurur duymalıyız. 84 milyonluk bir ulus olarak, mücadeleye fazlasıyla hazırız." diye konuştu.

Türkiye ve Meksika'nın dost ve stratejik ortak olduğunu hatırlatan Söylemez, salgın şartlarına rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri gittiğini söyledi.

Meksika'da Yunus Emre Enstitüsü açılıyor

Söylemez, Türk şirketlerinin Meksika'da stratejik öneme sahip projelere katkı sağladığını belirterek "Türk Hava Yolları (THY) tarafından başlatılan Meksika-İstanbul doğrudan seferler gerçekten büyük başarı getirdi. Yakında Yunus Emre Enstitüsünü burada, Meksika'da açıyoruz." ifadelerini kullandı.