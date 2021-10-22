Meksika'da, Maya Treni güzergahında 16. yüzyıl öncesinden 100'den fazla kalıntı bulundu - Son Dakika

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda inşa edilmesi planlanan yolcu ve yük treni ağı projesi olan "Maya Treni" güzergahı yakınında, İspanyolların bölgeye gelişinden önceki dönemden kalma yapılara ait 100'den fazla kalıntı tespit edildi.

Meksika Antropoloji ve Tarih Ulusal Enstitüsü yetkilileri, İspanya Krallığı'nın 1519-1530 yıllarında bölgeyi işgali öncesine ait dönemden kalan 100'den fazla daha kalıntı bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, böylelikle Yucatan'da inşa edilmesi planlanan "Maya Treni" güzergahı yakınında tespit edilen kalıntıların sayısının yaklaşık 2 bin 500'e ulaştığını söyledi.

Söz konusu bölgede, 80 mezar kalıntısı bulunduğunu da duyuran yetkililer, kalıntıların projenin yakınında tespit edildiğini belirtti.

Yetkililer, kalıntıların proje nedeniyle herhangi bir zarar görüp görmediğine dair bilgi vermedi.

"Maya Treni" güzergahı yakınında Ekim 2020'de de İspanyollar öncesi dönemden kalan yapılara ait 2 bin 187 kalıntı tespit edilmişti.

"Maya Treni" projesi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından Temmuz 2020'de inşası başlatılan "Maya Treni" hattının, yaklaşık 1500 kilometre uzunluğunda olması bekleniyor.

Bölgede "su kaynakları ve vahşi hayatı tehdit edeceği" eleştirilerine maruz kalan Maya Treni'nin, diğer yandan 80 bin kişiye iş imkanı sağlaması öngörülüyor.

Projenin çevreye zarar vereceğini savunarak mahkemeye başvuran bazı Maya toplulukları, bu konuda kendilerine yeterince danışılmadığını veya projenin faydalarının kendileriyle paylaşılmayacağını savunuyor.

Bu arada, kalıntı alanlarının keşfinin ise halihazırda tartışmalı projenin ilerleyişini yavaşlatabileceği belirtiliyor.