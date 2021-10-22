Üye Girişi
Meksika'da, Maya Treni güzergahında 16. yüzyıl öncesinden 100'den fazla kalıntı bulundu - Son Dakika

Meksika'da, Maya Treni güzergahında 16. yüzyıl öncesinden 100'den fazla kalıntı bulundu

22.10.2021 11:49
Meksika'da, Maya Treni güzergahında 16. yüzyıl öncesinden 100'den fazla kalıntı bulundu

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda inşa edilmesi planlanan yolcu ve yük treni ağı projesi olan "Maya Treni" güzergahı yakınında, İspanyolların bölgeye gelişinden önceki dönemden kalma yapılara ait 100'den fazla kalıntı tespit edildi.

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda inşa edilmesi planlanan yolcu ve yük treni ağı projesi olan "Maya Treni" güzergahı yakınında, İspanyolların bölgeye gelişinden önceki dönemden kalma yapılara ait 100'den fazla kalıntı tespit edildi.

Meksika Antropoloji ve Tarih Ulusal Enstitüsü yetkilileri, İspanya Krallığı'nın 1519-1530 yıllarında bölgeyi işgali öncesine ait dönemden kalan 100'den fazla daha kalıntı bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, böylelikle Yucatan'da inşa edilmesi planlanan "Maya Treni" güzergahı yakınında tespit edilen kalıntıların sayısının yaklaşık 2 bin 500'e ulaştığını söyledi.

Söz konusu bölgede, 80 mezar kalıntısı bulunduğunu da duyuran yetkililer, kalıntıların projenin yakınında tespit edildiğini belirtti.

Yetkililer, kalıntıların proje nedeniyle herhangi bir zarar görüp görmediğine dair bilgi vermedi.

"Maya Treni" güzergahı yakınında Ekim 2020'de de İspanyollar öncesi dönemden kalan yapılara ait 2 bin 187 kalıntı tespit edilmişti.

"Maya Treni" projesi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından Temmuz 2020'de inşası başlatılan "Maya Treni" hattının, yaklaşık 1500 kilometre uzunluğunda olması bekleniyor.

Bölgede "su kaynakları ve vahşi hayatı tehdit edeceği" eleştirilerine maruz kalan Maya Treni'nin, diğer yandan 80 bin kişiye iş imkanı sağlaması öngörülüyor.

Projenin çevreye zarar vereceğini savunarak mahkemeye başvuran bazı Maya toplulukları, bu konuda kendilerine yeterince danışılmadığını veya projenin faydalarının kendileriyle paylaşılmayacağını savunuyor.

Bu arada, kalıntı alanlarının keşfinin ise halihazırda tartışmalı projenin ilerleyişini yavaşlatabileceği belirtiliyor.

Antropoloji, İspanya, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da, Maya Treni güzergahında 16. yüzyıl öncesinden 100'den fazla kalıntı bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş 11:48 Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız 11:36 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı 11:32 Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek 11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi 11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor 10:24 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti 09:31 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti

Son Dakika Haberleri
11:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
11:34 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz
11:32 Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı
11:13 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar         
11:50
Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi         
11:42
Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz         
11:35
19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü         
11:13
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar         
10:03
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:56:28. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da, Maya Treni güzergahında 16. yüzyıl öncesinden 100'den fazla kalıntı bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement