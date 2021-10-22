Meksika'da 'Ölüler Günü' öncesi Kadife Çiçeği (Cempasuchil) tarlası - Son Dakika

Meksika'da 'Ölüler Günü' öncesi Kadife Çiçeği (Cempasuchil) tarlası
22.10.2021 09:27
Meksika'da ve El Salvador'da Nahualar tarafından konuşulan Nahuatl dilinde "cempasuchil" olarak bilinen Kadife Çiçeklerinin hasadı, Meksika'da ailelerin kaybettikleri yakınlarını andığı bir festival olan Ölüler Günü öncesinde yapılıyor.
Meksika'da ve El Salvador'da Nahualar tarafından konuşulan Nahuatl dilinde "cempasuchil" olarak bilinen Kadife Çiçeklerinin hasadı, Meksika'da ailelerin kaybettikleri yakınlarını andığı bir festival olan Ölüler Günü öncesinde yapılıyor. Drone görüntüsünde de Meksika'nın başkenti Meksiko'nun Xochimilco bölgesinde bulunan Kadife Çiçeği tarlası görüntüleniyor.
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