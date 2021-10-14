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Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp - Son Dakika

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

14.10.2021 14:19

Meksika'da haftanın başından bu yana etkisini sürdüren Pamela Kasırgası nedeniyle bir nehrin taşması sonucu 4 kişi kayboldu.

Meksika'da haftanın başından bu yana etkisini sürdüren Pamela Kasırgası nedeniyle bir nehrin taşması sonucu 4 kişi kayboldu.

Meksika'da haftanın başından bu yana etkisini sürdüren Pamela Kasırgası heyelan, su baskınları ve elektrik kesintilerine neden oldu. Dün Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yerel saatle sabah 7.00 sırlarında Kategori 1 seviyesinde karaya ulaşan Pamela Kasırgası, ülkede genelinde çok sayıda eyalette şiddetli yağışlar ve sert rüzgarlar ile etkisini sürdürüyor. Kasırgada en çok yağışın düştüğü bildirilen Sinaloa eyaletinin turistik Mazatlan şehrinde bir çok bölgede sel ve su baskınları yaşandı. Durango eyaletinde ise bazı nehirlerin taştığı belirtilirken yaşanan heyelan nedeniyle bir karayolu ulaşıma kapandı. Nayarit eyaletinin Acaponeta, Tecuala ve Tuxpan şehirlerinde sel görülürken Acaponeta nehrinin sularının sel nedeniyle taşarak, yer yer 5 metreye ulaştığı bildirildi. Bölgede yaşanan felaket nedeniyle yürütülen tahliye ve kurtarma çalışmaları sırasında 3 kamu görevlisi ve 1 sivilin kaybolduğu açıklandı.

Pamela Kasırgası'nın beraberinde getirdiği şiddetli rüzgarlar çok sayıda eyalette elektrik kesintilerine yol açtı. Meksika Federal Elektrik Komisyonu Sinaloa, Durango, Nayarit ve Coahuila eyaletlerinde toplam 213 bin kullanıcının elektrik kesintisi yaşadığını bildirirken kullanıcıların yüzde 80'i için arızaların giderilerek yeniden hizmet verildiğini açıkladı. Kasırga felaketi nedeniyle Sinaloa ve Baja California Sur eyaletlerinin ardından Nayarit eyaletinde de okullar tatil edildi. Eyalet yetkilileri felaketin yol açtığı selden etkilenen 8 şehirde derslere ara verildiğini açıkladı.

Kategori 1 seviyesinde Meksika topraklarına ulaşan Pamela'nın zayıflayarak tropikal fırtına seviyesine gerilediği belirtildi. Şu anda Coahuila eyaletinde bulunan Pamela, saatte 44 km hızla kuzeydoğu yönüne doğru ilerlemeye devam ediyor. Yetkililer, Pamela tropikal fırtınasının çevre eyaletlerde saatte 70 km hıza ulaşan sert rüzgarlar ve şiddetli yağış ile etkili olmaya devam edeceğini bildirerek, halkı sel, akarsu taşkınları ve yıldırım düşmesi tehlikesine karşı uyardı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi de kuzeydoğu yönünde ilerlemeye devam eden Pamela'nın etkisini kaybederek dağılmaya başladığını belirterek, Texas ve Oklahoma eyaletlerinde yoğun yağışlara neden olabileceğini duyurdu.

(Saim Sevinç-İHA)

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp
Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp
Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp
Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp
Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp
Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp
Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp
Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp
Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp
Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp
Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

Coahuila, Sonora, Pamela, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp - Son Dakika
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