Meksika'dan ABD'ye giden konteynerlerden 652 göçmen çıktı - Son Dakika

Meksika'dan ABD'ye giden konteynerlerden 652 göçmen çıktı

Meksika, ABD sınırı yakınlarında durdurulan üç traktör konteynerinde Orta Amerika uyruklu 652 göçmenin yakalandığını bildirdi.

Meksika, ABD sınırı yakınlarında durdurulan üç traktör konteynerinde Orta Amerika uyruklu 652 göçmenin yakalandığını bildirdi. Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Tamaulipas eyaletinde, ABD gitmek üzere durdurulan 3 traktör konteynerinde kaçak göçmenler yakalandı. Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamada, yakalan göçmenlerin Orta Amerikalı olduğu belirtilerek, "Dün gece Ulusal Muhafız birlikleri, ABD sınırına doğru hareket etmekte olan 6 konteyner taşıyan 3 traktörü durdurdu. Yapılan aramalarda, 355'i çocuk 652 göçmen tespit edildi." ifadesine yer verildi. İnsan kaçakçılarıyla iş birliği içinde olduğu düşünülen 4 kişi gözaltına alındı.

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