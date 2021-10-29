Meksikalı sanatçılar, enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi - Son Dakika

Meksikalı sanatçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle İstiklal Marşı'nı kendi enstrümanları ile yorumladı.

Yunus Emre Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, 23 Ekim'de Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen konserde, Meksikalı sanatçılar eşliğinde Türkçe şarkılar ve Yunus Emre ilahileri seslendirildi.

"Yunus'un Nefesi Meksika'da" etkinliğinden sonra sanatçılar, Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü vesilesiyle enstrümanlarıyla istiklal marşını çaldı.

Yunus Emre Enstitüsü Meksiko da videoyu Twitter hesabından paylaştı.