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MELBOURNE - Avustralya'daki Türklerin memleket hasreti sınırların açılmasıyla son buluyor - Son Dakika

MELBOURNE - Avustralya'daki Türklerin memleket hasreti sınırların açılmasıyla son buluyor

01.11.2021 14:12

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkı tedbirler alan Avustralya'nın, Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açması, yaklaşık iki yıldır Türkiye'ye gidemeyen Avustralya'daki Türkleri de sevindirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkı tedbirler alan Avustralya'nın, Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açması, yaklaşık iki yıldır Türkiye'ye gidemeyen Avustralya'daki Türkleri de sevindirdi.

Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptıran Avustralyalıların, 14 günlük karantina uygulamasına tabi olmaksızın ülkeye girişlerine ve herhangi bir neden belirtmeden Avustralya'dan ayrılmalarına izin veren uygulama yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 20 aydır kapalı olan ülke sınırlarının açılması hem yurt dışında mahsur kalan hem de ülke dışına tatile gidecek Avustralyalıların yanı sıra ülkede yaşayan Türkleri de memnun etti.

Avustralya'da yaşayan Türkler, vatanlarını ziyaret etmek için sabırsızlanıyor

Sınırların açılmasından duydukları memnuniyeti AA muhbirine ifade eden Avustralya'daki Türkler, ilk fırsatta Türkiye'yi ziyarete gideceklerini söyledi.

Şahin Tavşancıoğlu, çok özlemesine rağmen Kovid-19 yasaklarından dolayı iki yıldır Türkiye'ye gidemediğini belirterek "Zaten tüm Avustralya, sınırların açılmasını bekliyordu. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Türkiye'mizi görmek istiyoruz. Çok özledik ancak iki senedir gidemiyoruz." dedi.

Muhittin Başkan da Türkiye'deki torunlarını görmek için en müsait zamanda Türkiye gitmek istediklerini söyleyerek "Sınırların açılmasından herkes gibi ben de memnun oldum. İnşallah seneye gitmeye niyetimiz var. Türkiye gitmeyeli üç sene oldu. Genelde her sene gidiyorduk, bu hastalık yüzünden gidemedik." şeklinde konuştu.

Şefik Dayaklı da yılın yarısını Türkiye'de geçirme düşüncesini Kovid-19 yasakları yüzünden yerine getiremediğini belirterek "Ben iki sene oldu buraya geleli, kilitlendim kaldım. Esasında altı ay burada altı ay Türkiye'de olacaktım, öyle hayal kurdum ama bu hastalıktan dolayı kilitlendik burada. Şimdi açılmayı bekliyoruz. İnşallah açılır açılmaz vatanımıza gidelim." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınının yayılmaya başlaması üzerine Mart 2020'de ülke sınırlarını kapatarak sıkı tedbirlere başvuran Avustralya, aşıya müsait olan 16 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 70'inin çift doz aşılanmasıyla ülke sınırlarını 1 Kasım'da açmaya karar vermişti.

Avustralya'da çift doz aşı yaptıranların oranı yüzde 77,5'e, tek doz aşı olanların oranı ise yüzde 88,3'e ulaşmış durumda.

Ülkede Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 172 bin 59 kişi virüse yakalanırken, toplam 1744 Avustralyalı hayatını kaybetti.

MELBOURNE - Avustralya'daki Türklerin memleket hasreti sınırların açılmasıyla son buluyor
MELBOURNE - Avustralya'daki Türklerin memleket hasreti sınırların açılmasıyla son buluyor
MELBOURNE - Avustralya'daki Türklerin memleket hasreti sınırların açılmasıyla son buluyor
MELBOURNE - Avustralya'daki Türklerin memleket hasreti sınırların açılmasıyla son buluyor

Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MELBOURNE - Avustralya'daki Türklerin memleket hasreti sınırların açılmasıyla son buluyor - Son Dakika


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