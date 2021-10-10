Melikler Yaylası'nda gökyüzü gözlem şenliği yapıldı - Son Dakika

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde Dedegöl Dağı eteklerindeki Kızıldağ Milli Parkı sınırları içinde yer alan Melikler Yaylası'nda, gökyüzü gözlem şenliği düzenlendi.

Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili, Dedegöl Dağı manzarası sunan 1735 metre rakımdaki Melikler Yaylası'nda, bu yıl beşinci kez gökyüzü gözlemcileri bir araya geldi.

Isparta'ya 95, Antalya'ya 184, Yenişarbademli ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Melikler Yaylası'na ulaşan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri ve doğa ve fotoğraf tutkunları, gökyüzünü izlemenin mutluğunu yaşadı.

SDÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, etkinlikte yaptığı konuşmada, Melikler Yaylası'nın Milli Parklar içerisinde ışık kirliliğinin en az bulunduğu noktalardan birisi olduğunu söyledi.

Melikler Yaylası'nın uluslararası karanlık gökyüzü parkı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Çakmak, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz ecdattan aldığımız emaneti gelecek nesillere teslim etmek istiyoruz. Emanete hıyanet etmek istemiyoruz. Korunması gereken ve teslim aldığımız bu emaneti gökyüzü gözlem şenlikleriyle zihinlerde tutmak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Yanişarbademli Kaymakamı Resul Tutay, Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Temsilcileri ve öğrenciler katıldı.