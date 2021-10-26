Meme kanseri hastaları ve doktorları birlikte kürek çekti - Son Dakika

Meme kanseri konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve aktif yaşam tarzının kanser hastalarında pozitif etkiler sağladığına dikkati çekmek amacıyla kürek yarışı düzenledi.

Bir sağlık grubu tarafından "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Eyüpsultan'da organize edilen kürek yarışına, meme kanseri hastaları ve doktorları katıldı.

"Meme kanserinden korkmuyoruz, meme kanserine karşı kürek çekiyoruz." sloganıyla yapılan yarışta, dörder kişiden oluşan 3 grup kürek çekti.

Yarışmacılarla birlikte kürek çeken Memorial Bahçelievler Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi'nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan, meme kanserinde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Aydoğan, "Koltuk altı lenf bezi alınması erken dönemde gerek kalmayan bir durum. Bu durumda da birçok spor, aktivite yapılabiliyor. Genç yaştaki meme kanseri ülkemizde fazla olduğu için de onlar için önemli bir katkı sağlıyor. Erken tanı için kadınların meme muayenesi, klinik muayene ve mamografi taramalarını aksatmamalarını istiyorum." dedi.

Yarış sonucunda doktor ve hastalarına ödül takdim edildi.