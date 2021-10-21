Meme kanserine dikkat çekmek amacı ile 'Pembe Patika' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kartal Belediyesi; Kızılay Toplum Merkezi ve Kızılay Kartal Hastanesi iş birliği ile 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında 'Pembe Patika' etkinliği düzenledi. Kadınlar pembe maske ve şemsiyeleriyle yürüyüş yaparak farkındalık oluşturdu.

Her 8 kadından birinde rastlanan ve erken teşhisinde tedavisinin mümkün olduğu meme kanserine karşı 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Kartal Belediyesi, 20 Ekim Çarşamba günü Kızılay Toplum Merkezi ve Kızılay Kartal Hastanesi iş birliği ile dün 'Pembe Patika' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında saat 13.30'da Neyzen Tevfik Meydanı'nda toplanılarak bando eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş, pembe kurdele şeklinde boyanmış ve pembelerle süslenmiş yol boyunca devam ederek Çeçenistan Parkı girişinde son buldu. Kurum temsilcilerinin açılış konuşmalarının ardından Kızılay Sağlık Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Cihan meme kanseri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

UZMANLAR YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTI

Önemli hastalık olan meme kanserine dikkat çekmek için etkinliği düzenlediklerini belirten Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, erken teşhisle hastalığın önlenebildiğini, bu yüzden de kadınların bilinçli olması ve kontrollerini düzenli şekilde yaptırması gerektiğini söyledi. Etkinlikte meme kanserinin her yönüyle kadınlara anlatılacağını ifade eden Aksu, "Bunun için bilgilendirme oturumu yaptık. Uzman arkadaşlarımız halka yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatacak.

HASTALANMAMAYI KUTLUYORUZ

Meme kanserinin erken teşhis edilmediğinde büyük sıkıntılara yol açabileceğini belirten Kızılay Sağlık Yönetim Kurulu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan, "Bu ay meme kanseri nedir, nasıl olur, sıklığı nedir, nasıl yakalanıldığı konusunda halkı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Aslında farkında olursak korkacak hiçbir şey yok. Tamamen tedavi edilebilir. Kadınlar kendilerini tanısınlar. Aylık kontrol etsinler. En ufak şüphede hekime başvursunlar. Erkenden fark etsinler. Bugün burada hastalanmamayı kutluyoruz. Hastalanmamak için de aktivitelerimizi arttırmamız lazım" diye konuştu.

GENÇLER DE ÇOK DİKKAT ETSİN

Yürüyüşe katılan 52 yaşındaki Zeynep Elmas, kadınlar için düzenlenen bu etkinlik sayesinde çok mutlu olduğunu belirtti. Elmas, "En azından kadınlar için bir şey yapılıyor. Ben de duyunca hemen geldim. Meme kanseri olan yakınlarım oldu. Çok acı ve zorluk çektiklerini biliyorum. Bu yüzden her yaştan kadın kontrollerine dikkat etmelidir. Artık gençler de tehlikede. Ben de kontrollerimi düzenli şekilde yapıyorum" şeklinde konuştu.

Meme kanserini simgeleyen pembe şemsiye ve maskelerle yürüyüşe katıldıklarını ifade eden 34 yaşındaki Fatma Karadağ ise iki yakınını meme kanserinden kaybettiğini ve hastalık sürecinin çok zor olduğunu söyledi. Kadınların bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini belirten Karadağ, "Hiçbir şey için geç kalmayın" dedi.