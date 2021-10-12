Meme kanseriyle mücadele için 'önce ben' projesi - Son Dakika

Siemens Healthineers Türkiye, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında bir sosyal sorumluluk çalışmasını hayata geçirdiğini duyurdu. Şirket, meme kanserine karşı rutin kontrollerin önemine dikkat çeken farkındalık filmiyle, yaşamda her türlü fedakarlığı üstlenen kadınları, kendi sağlıkları konusunda 'önce ben' demeleri için teşvik ediyor.

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, #önceben farkındalık çalışması ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Meme kanseri, ne yazık ki dünya genelinde kadınlarda kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre dünyadaki en yaygın kanser türü ve 2020 yılında 2,3 milyon yeni meme kanseri vakası tespit edildi. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Sağlık Bakanlığı verileri, Türkiye'de meme kanseri sıklığının artmasına rağmen, hastaların çoğunda ileri evrede tanı konulduğunu gösteriyor. Ancak bu hastalıkla ilişkili ölümlerin sayısı, başta erken teşhis olmak üzere hastalığın daha iyi anlaşılması ve doğru tedavi gibi faktörlere bağlı olarak giderek azalıyor. Hem erken tanı yöntemleri hem de tedavi süreçlerinde kaydedilen gelişmeler, meme kanseriyle mücadelemizi güçlendirse de ilk adımı bireylerin atması gerekiyor. Meme kanseri taramalarına dair korku ve endişe nedeniyle düzenli kontrollerin aksatılması çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Kadınların kendi sağlıkları için harekete geçmesi ve aile üyelerinin de bu konuda farkındalık sahibi olarak annelerini, eşlerini teşvik etmesi çok önemli. #önceben farkındalık çalışmamızla bu konudaki bilinci artırmak ve erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlatmak istedik."

45-54 YAŞ ARALIĞINDA MEME KANSERİ SIKLIĞI DAHA FAZLA

GLOBOCAN araştırmasına göre, Türkiye'de 2020 yılı içerisinde her yaş grubundan kadına konulan kanser tanılarının yaklaşık yüzde 24'ünü meme kanseri vakaları oluşturdu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın verileri, Türkiye'de özellikle 45-54 yaş aralığında meme kanseri sıklığının daha fazla olduğuna işaret ediyor.

Avrupa ülkelerinden farklı olarak meme kanserli olguların yaklaşık yarısının 50 yaş altında ve premenopozal dönemde olduğu biliniyor. İlk evrede hiçbir belirti göstermeyen meme kanserinde erken tanının ilk adımını kadınların kendi kendilerine yapacakları meme muayenesi oluşturuyor. Bu nedenle 20 yaş üzerindeki tüm kadınların kendilerini muayene etme konusunda gerekli farkındalığa sahip olması ve periyodik kontrollerini aksatmamaları hayati bir önem taşıyor.

Meme kanseri riski taşıyan 25 ila 40 yaş arasındaki kadınların yılda bir kez klinik meme muayenesinden geçmesi; 40 yaşın üzerindeki kadınların da yıllık meme muayenesine ek olarak yılda bir kez mamografi çektirmesi öneriliyor. Ortalamanın üzerinde risk taşıyan, örneğin yakın aile üyelerinde meme kanseri geçmişi olan kadınlar ise klinik muayeneleri altı ayda bir tekrarlamalı.