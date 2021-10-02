Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Germencik, İncirliova, Efeler ve Nazilli ilçelerinde temaslarda bulundu.

Aydın'daki programı kapsamında ilk olarak Germencik ilçesini ziyaret eden İnce, Cumhuriyet Meydanı ve Kurtuluş Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

İnce, buradaki konuşmasında, köylüyü, çiftçiyi, emekliyi ve gençleri umutsuzluktan kurtaracaklarını söyledi.

Daha sonra İncirliova'ya giden İnce, partisinin ilçe binasının açılışını yaptı, zeybek oynadı. Partisine katılan 2 kişiye rozet takan İnce, ardından Selanik Mübadili ve Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Efeler ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'nda gezen İnce, Nazilli'de de ziyaretlerde bulundu. Nazilli Sanayi Sitesi esnafıyla buluşan İnce, 8 kişiye parti rozeti taktı.

İnce'ye, İl Başkanı Cavit Yenipazarlı eşlik etti.