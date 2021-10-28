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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu

28.10.2021 22:32

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM'de kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Peki buna şerh koyalım ama Yunanistan bir yandan Larissa havaalanını genişleterek, Girit'te Suda üssünde Amerikan askerlerini konuşlandırarak bizi batıdan sıkıştırmaya çalışırken biz...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM'de kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Peki buna şerh koyalım ama Yunanistan bir yandan Larissa havaalanını genişleterek, Girit'te Suda üssünde Amerikan askerlerini konuşlandırarak bizi batıdan sıkıştırmaya çalışırken biz terör koridoruna geçit veremeyiz" dedi.

İnce, partisinin Şişli'deki bir otelde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Cumhuriyet'in kurulmasıyla ilgili video izletildi, ardından tango gösterisi yapıldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, partililerin İstanbul'un ihtişamını da yansıttıklarını söyledi.

Anket firmalarına bir teklifi olduğunu söyleyen İnce, "Önümüzdeki seçimlerin ardından tüm anket firmalarını evimin bahçesine davet ediyorum. Ama yayınladığınız anketleri yemek masasının üzerine koyacaksınız. Yemeğe hepiniz davetlisiniz. Benim anketim firmalar değil, sokaklar. Yarın sabah Samsun'dayım, cumartesi sabah Ordu'dayım, sonra Giresun ve Trabzon. Anket sokaktadır" diye konuştu.

TBMM'de kabul edilen " Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına" yönelik tezkereyle ilgili konuşan İnce, şunları söyledi:

"İlkesiz bir siyasetin içerisinde hiç olmadım ve asla da olmayacağım. Yeni bir tezkere geçti Meclis'ten. Milletvekillerim beni aradı, 'Okudunuz mu?' dedim. Ben de okudum. Daha önce Suriye tezkeresiyle ilgili, süresi 2 yıla çıktı. Peki buna şerh koyalım ama Yunanistan bir yandan Larissa havaalanını genişleterek, Girit'te Suda üssünde Amerikan askerlerini konuşlandırarak bizi batıdan sıkıştırmaya çalışırken biz terör koridoruna geçit veremeyiz. Bu AK Parti, MHP meselesi değil, bu memleket meselesi. Millet İttifakından bir bileşen diyor ki 'Biz hayır verdik, evet vermek vatana ihanettir.' Hangisi ihanettir biliyor musunuz? Siz bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorsanız maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir."

Gençlere de seslenen İnce, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu yurt dışı hayallerini duydum mu tüylerim diken diken oldu. Bu ülke bizim. Sokaklarındaki çöpleri siz alacaksınız, yanan ağaçların yerine siz yenisini dikeceksiniz, hudutları siz koruyacaksınız. Güzel hayaller kuracaksınız. Memleketi terk etmek yok. Siz okuyacaksınız, doktor, mühendis, öğretmen olacaksınız, milletvekili olacaksınız, ülkeyi yöneteceksiniz. Ne işiniz var Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da."

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu

Amerika Birleşik Devletleri, Memleket Partisi, Suriye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu - Son Dakika
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