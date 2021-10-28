Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul'daki programı kapsamında ilk olarak Beşiktaş İskelesi'nden motorla Üsküdar'a geçen İnce, buradan Marmaray'a bindi. İnce, Marmaray'da gençlerle sohbet etti, özçekim yaptı.

Maltepe durağında inen İnce, Başıbüyük'te iki ailenin evine konuk olarak taleplerini dinledi.

Ziyaretin ardından Beşçeşmeler'e gelen Muharrem İnce, yol üzerinde vatandaş ve esnafla selamlaştı, İzmir Marşı'nı söyleyen sokak müzisyenlerine bir süre eşlik etti. İnce, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne de uğradı.

Muharrem İnce, yeniden Marmaray'a binerek buradan ayrıldı.