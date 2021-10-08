AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan "3600 ek gösterge" değerlendirmesi - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600'ü söyleyen Memur-Sen'dir. 3600'ü siyasi vadeden Cumhurbaşkanımızdır. Bunu toplu sözleşmede karara yazıp 2022 yılı içerisinde yetkili konfederasyonla çalışılacak, tamamlanacak diye kayda geçiren Memur-Sen'dir. Hayata geçirecek olan da siyasi idaredir."dedi.

Yalçın, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesince, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Birlik ve Kardeşlik Sofrası programında yaptığı konuşmada, sendikal harekette yaklaşık 30 yıldır çok önemli mesafe aldıklarını söyledi.

2010 yılından sonraki toplu sözleşme süreçlerinde 350 kazanıma imza attıklarını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Sonuncu olan 6. dönem toplu sözleşmede sendikalı ile sendikasızın arasına önemli bir makas koyduk. Örgütlülüğü özendiren bir teşkilat olarak geldiğimiz nokta için hamdediyoruz, şükrediyoruz. Bu teşkilatın kıymetleri ve değerleri üyeleri ve lider kadroları içindir. Yıllarca emeğimiz heder ediliyordu. Bizim emeğimiz sendikalı, sendikasız herkese peşkeş çekiliyordu. Halbuki diğer sendika üyeleri, işçi sendikacılığındaki gibi bize dayanışma aidatı ödemeli. İşçi sendikacılığında kazanımı hiç kimse bedava alamaz."

Yalçın, son toplu sözleşmede önemli bir kayıt düştüklerini belirterek, bundan sonra sendikalı ile sendikasız arasına fark geldiğini vurguladı.

Sendikalı olanın sendikasızdan bir yıl içesinde 1600 lira fazla alacağını aktaran Yalçın, "2023 yılında sözleşme süreci bittiğinde ise bu rakam kat sayıya bağlı olduğu için 2 bin liranın üzerine çıkacak. Bundan sonra kazanım toplu sözleşme ikramiyesinden gelecek. Bu açıdan geride bıraktığımız toplu sözleşmenin altını çizerek tarihe kaydediyoruz." dedi.

"Bugünlerde 3600 ek göstergeyi ilk ben söyledim tartışması var" diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Hayır, 3600'ü söyleyen Memur-Sen'dir. 3600'ü siyasi vadeden Cumhurbaşkanımızdır. Bunu toplu sözleşmede karara yazıp 2022 yılı içerisinde yetkili konfederasyonla çalışılacak, tamamlanacak diye kayda geçiren Memur-Sen'dir. Hayata geçirecek olan da siyasi idaredir. Onun için Memur-Sen ailesi olarak çok önemli bir kazanımı kayıt altına almış durumdayız. Bu konu toplu sözleşme kararına dönüşmüştür. Yine, 520 bini bulan sözleşmeliler için 2022 yılı içerisinde yetkili konfederasyon Memur-Sen'le çalışılarak karara dönüştürülecek. Onların kadro beklentisi ile özlük hakları arasındaki makas gibi konuların tamamı masada görüşülüp, çözüme kavuşturulacaktır. Bu açıdan bu toplu sözleşme son derece kıymetlidir."

Yalçın, ayrıca toplu sözleşme sonrası eylül ayı içerisinde bütün sendikalara önemli sayıda üye kaydı olduğunu ve 18 bin 313 kişinin Memur-Sen'e katıldığını sözlerine ekledi.

Programda, Afyonkarahisar milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından günün anısına Yalçın'a hediye takdim edildi.