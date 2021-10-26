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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da Açıklaması

26.10.2021 17:41
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen ailesi, 30 yıla girecek olan bu mücadele tarihinde hiçbir zaman milletle kavga etmedi, hiçbir zaman milletin değerleriyle ters düşmedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen ailesi, 30 yıla girecek olan bu mücadele tarihinde hiçbir zaman milletle kavga etmedi, hiçbir zaman milletin değerleriyle ters düşmedi." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Van'da bulunan Yalçın, Memur-Sen temsilcilik binasının açılışında yaptığı konuşmada, 13 bin üyeye hizmet edecek binanın hayırlı olmasını diledi.

Otuz yıldır sendikal mücadelede her geçen gün çıtayı daha da yükseklere taşıdıklarını belirten Yalçın, 81 ilde kendi binalarında hizmet vermenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Memur sendikacılığında ötekileştirici anlayışın tersine Türkiye'nin tamamında örgütlenerek bir milyonu aşan üyesiyle her yıl toplu sözleşme sürecini yönettiklerini anlatan Yalçın, "Bizim sendikacılığımız diğer sendikal hareketler üzerinden okunduğunda bazı şeylerin anlaşılamadığını görüyoruz. Çünkü biz sendikacılığı diğerlerine göre yapmıyoruz, değerlere göre yapıyoruz. Kendi medeniyet değerlerimize göre. Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden, kendi kök değerlerine bağlı ve sadakatten asla taviz vermeyen, derdi millet, yükü güçlü medeniyet iddiası olan bir teşkilatız." dedi.

Sendikacılıkta yeni bir alan açtıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Memur-Sen ailesi, 30 yıla girecek olan bu mücadele tarihinde hiçbir zaman milletle kavga etmedi, hiçbir zaman milletin değerleriyle ters düşmedi. Hiçbir zaman topuk selamıyla ihale alıp sokakları karıştırıp, mikser görevi yerine getirip ülkede darbecilere taşeronluk yapmadı. Memur-Sen ailesi her zaman onurlu, izzetli durdu. Bu anlamda sendikal alana ilişkin yeni başlangıçların verdiği keyfiyetle geldiğimiz nokta itibarıyla bir milyonu aşan örgütsel kapasiteye ulaşırken çizgisini de korumaya devam etti. Dün durduğumuz yerde, bugün olduğumuz yerdeyiz. Yarın da başladığımız yerdeki sadakatimizle yolculuğumuz devam edecek. Çünkü ne yaptığımızı, nereye geldiğimizi biliyoruz. Memur-Sen ailesi sendikacılığı bir ideoloji taşeronluğuna dönüştürmeyen, geniş çerçevede ekmek ve emek mücadelesini onur ve izzet mücadelesi olarak gören dünyanın tamamında mazlumlar, mağdurlar konusunda hassasiyetini asla kaybetmeyen bir kitledir."

Konuşmaların ardından Memur-Sen temsilcilik binasının açılışı yapıldı.

Programa, Vali Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve sendika üyeleri katıldı.

Ali Yalçın, Memur Sen, kavga, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da Açıklaması - Son Dakika


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