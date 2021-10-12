Menderes'e Almanya'dan kardeş şehir - Son Dakika

Başta kültür olmak üzere bir çok alanda iş birliklerini içeren kardeş şehir protokolü Menderes Belediyesi ile Almanya'nın Troisdorf Belediyesi arasında Almanya'da gerçekleşen törenle imzalandı.

Ortak projeler oluşacak

Gerçekleşen protokolle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " İki ilçe arasında başta kültür olmak üzere birçok alanda ikili ilişkilerin güçlenmesinin yolunu açacağına inandığımız bu protokolün ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, ortak projeler oluşturmak adına da önemli bir adım olduğunun bilincindeyiz. Beraber üretilecek ve yapılacak çalışmaların heyecanını yaşarken, özellikle Avrupa Birliği projelerinde yapılacak işbirlikleriyle kazanan Troisdorf ve Menderes olacak. Birlikte proje üretirken kentlerimizin de sosyal, kültürel yapısını tanıtan ve zenginleştiren işbirliklerini hayata geçireceğiz. Uzun yıllar süreceğine inandığım kardeş şehir protokolümüz ilçelerimize hayırlı, uğurlu olsun " dedi.